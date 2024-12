Carlos Anderson sobre derogación de detención preliminar sin flagrancia: "Ha sido mala fe"

El legislador Carlos Anderson se refirió a la demora de la restitución de la figura judicial de detención preliminar sin flagrancia, alegando a que esta tendría "intereses complementarios". El parlamentario dejó entrever que, así como en el Ejecutivo, en el Legislativo, este tipo de leyes son para proteger "a sus jefes".

En una reciente entrevista al congresista, el representante quitó mérito al trabajo de la Comisión de Justicia, puntualizando que el proyecto de ley en donde se introdujo esta prohibición no tenía nada que ver con el tema en cuestión. Según el legislador, se trataba de una propuesta de normativa con la finalidad de proteger a los policías.

La explicación de Anderson detalló que, en caso la modificatoria hubiera sido incluida en un conjunto de cambios y modificaciones a las leyes y la estructura jurídica, esta habría cobrado un poco más de sentido. Que esta tenga todo lo contrario, señala, respondería a intereses de una parte del Congreso y una parte del Ejecutivo.

"Yo creo que esto ha sido mala fe, totalmente, porque ese articulado se introduce en un proyecto de ley que no tenía nada que ver con el tema. Si hubiera sido un proyecto de ley para reformar los procedimientos judiciales, clarísimo. Pero no, este era un proyecto de ley para darle fortaleza a la acción policial, etc", comentó.