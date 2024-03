'Caso Rolex': Conducta de Dina Boluarte ante diligencias fiscales es de alguien culpable, afirma Lucas Ghersi

En entrevista a Exitosa, el constitucionalista Lucas Ghersi indicó que el presunto impedimento de la presidenta Dina Boluarte a las diligencias fiscales en su vivienda y en Palacio de Gobierno, en el marco del 'caso Rolex', son conductas de "alguien culpable".

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el letrado recordó que la mandataria no quiso brindar una respuesta sobre sus costosos relojes a la prensa, alegando que lo haría ante el Ministerio Público (MP). Sin embargo, este último miércoles, no habría cumplido sus palabras.

"Lamentablemente, la conducta de la presidenta Dina Boluarte no es propia de alguien inocente, sino de alguien culpable. No le quiso explicar a la prensa, tampoco a la Fiscalía y no ha dado ninguna explicación convincente. ¿Este tipo de conducta que revela? A una persona que está desesperada buscando una explicación", dijo a nuestro medio.