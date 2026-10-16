Comisión Bicameral de Presupuesto recibió a cuatro gobernadores regionales para que sustenten sus pliegos para el Año Fiscal 2027

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su sesión llevada a cabo este vierrnes 16 de octubre, la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República recibió a cuatro gobernadores regionales para que sustentaran sus respectivos presupuestos destinados al Año Fiscal 2027.

Es importante destacar que, dicho procedimiento se realiza entre agosto y noviembre de cada año, teniendo como fecha límite para su aprobación en el Pleno, el día 30 del último mes en referencia.

Autoridades regionales exponen sus demandas

En concordancia con el artículo 69 del Reglamento del Congreso de la República, el grupo de trabajo parlamentario que preside el senador de Fuerza Popular, José Arista Arbildo, recibió a los gobernadores regionales de San Martín, Loreto, Ucayali y Amazonas, quienes expusieron las demandas de sus respectivas poblaciones, a fin de que puedan ser atendidas, esta vez bajo sus sucesores, desde enero del próximo año.

El gobernador regional de San Martín, Walter Grundel Jiménez, informó que el monto total del Proyecto de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2027 es de 2 542 millones de soles, lo que representa un incremento del 1,1 % respecto al presupuesto de apertura del 2026 y constituye el 4,33 % del presupuesto total asignado a las regiones.

Por su parte, el gobernador regional de Loreto, Jorge Chávez Silvano, manifestó que el presupuesto público para el Año Fiscal 2027 asciende a 3 468 millones de soles, lo que significa un aumento del 0,2 % en comparación con el presupuesto de apertura del 2026 y representa el 6,22 % del presupuesto total asignado a los departamentos del Perú. Durante su exposición, planteó una demanda adicional de inversiones para cuatro proyectos, equivalente a unos 188 millones de soles para el 2027 y 74 millones para el 2028.

A su turno, el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, sostuvo que el monto total del Proyecto de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2027 asciende a 1 958 millones de soles, lo que representa un incremento del 4 % frente al presupuesto de apertura del 2026 y constituye el 3,34 % del presupuesto total asignado a las regiones.

De inmediato, el gobernador regional de Amazonas, Gilmer Horna Corrales, sustentó su presupuesto para el 2027, el cual asciende a 1 511 millones de soles, un monto inferior al del 2026 (1 582 millones). En ese sentido, explicó que dicha cifra se da en un contexto de obligaciones inflexibles y brechas sectoriales que requieren una respuesta presupuestal acorde con las necesidades de su territorio.

El alto funcionario indicó que, se necesita gestionar una demanda adicional para personal y obligaciones sociales, bienes y servicios de salud, así como para atender prioridades en educación que aseguren la continuidad y calidad de los servicios públicos esenciales. Para ello, solicitó un incremento mínimo de 139 millones de soles.

Funciones de la Comisión Bicameral

La Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República es el órgano especializado del Congreso de la República que se conforma para el estudio y dictamen de los proyectos de ley referidos a la Ley de Presupuesto, Ley de Endeudamiento, Ley de Equilibrio Financiero, Créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas y Cuenta General de la República.

Asimismo, tiene a su cargo el seguimiento de la información y el análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera en la actuación de las entidades del sector público, así como el seguimiento de la implementación de las observaciones y recomendaciones de los informes de auditoría que realiza la Contraloría General de la República en cada una de las entidades del sector público.

Sus integrantes de la Mesa Directiva se alternan entre cámaras por periodo anual de sesiones. Al inicio del periodo parlamentario asume la presidencia un integrante del Senado, la vicepresidencia es ejercida por un integrante de la cámara distinta a la del presidente, y el cargo de secretario recae en un miembro de la misma cámara que preside la comisión.

De esta manera, la Comisión sigue recibiendo autoridades, con miras a elaborar el pliego final que deberá ser debatido y aprobado antes del 30 de noviembre.