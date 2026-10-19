Comisión de Constitución del Senado aprueba 7 puntos adicionales para el pedido de facultades

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución del Senado aprobó los siete puntos adicionales al pedido de facultades legislativas, que no habían sido aprobados por la Cámara de Diputados. El dictamen deberá ser sometido ahora a votación en el Pleno del Senado.

Entre los siete puntos adicionales se incluyen medidas relacionadas con la calificación de grupos hostiles, el apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, el fortalecimiento de las acciones de inteligencia y otros aspectos vinculados a la lucha contra la criminalidad y sociedad.

Comisión del Senado aprueba siete puntos adicionales

Esto ocurrió luego de que la Cámara de Diputados aprobara los 20 puntos del pedido de facultades legislativas, debatidos horas antes. Posteriormente, la Comisión de Constitución del Senado sometió a discusión los siete puntos adicionales, que fueron aprobados sin oposición. Entre las medidas respaldadas figuran las siguientes:

Apoyo de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios.

Vigilancia posterior al cumplimiento de la condena.

Regla del uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas y la calificación de grupos hostiles.

Herramientas para combatir organismos criminales.

Protección legal para quienes actúen en legítima defensa.

Fortalecimiento del sistema de defensa de inteligencia nacional.

Simplificación del trámites para obras de infraestructuras.

Tras la aprobación de los 20 puntos del pedido de facultades legislativas y de los siete adicionales, la iniciativa deberá ser debatida y votada en el Pleno del Congreso. La delegación de estas atribuciones al Ejecutivo requiere el respaldo de los legisladores, quienes deberán establecer los límites de tiempo y las materias comprendidas en las facultades otorgadas.

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