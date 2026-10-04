Renovación Popular no descarta denunciar al JNE y a Roberto Burneo si no entrega credenciales a RLA

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El ambiente festivo en la sede central de Renovación Popular tras la difusión de los primeros resultados a boca de urna de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 estuvo acompañado de un sutil tono de confrontación política e institucional.

Ante la inminente proclamación de Rafael López Aliaga como virtual burgomaestre de la capital luego de que su lista ganara los comicios, los parlamentarios de la bancada celeste, el senador Aldo Bravo y la diputada Roxana Rocha, lanzaron un tajante aviso al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La agrupación dejó en claro que no descartaría interponer denuncias constitucionales y penales directamente contra el presidente del organismo, Roberto Burneo, en caso de que la institución busque frenar o dilatar la entrega de las credenciales oficiales que ratifiquen el mandato popular.

Rechazo a la tesis de la "reelección encubierta"

Esta firme postura surge como respuesta inmediata a las críticas vertidas por diversos sectores, los cuales califican la candidatura de López Aliaga como una figura de "reelección encubierta", debido a su postulación como primer regidor, la renuncia del candidato a la alcaldía de su lista y ahora el posible escenario de asumir nuevamente el cargo por sucesión.

Tanto Bravo como Rocha salieron al frente para defender la legalidad de la postulación, argumentando que López Aliaga no ha infringido ninguna norma ni impedimento de la Ley Orgánica de Elecciones. Los legisladores recalcaron que la candidatura fue admitida en su oportunidad por el propio sistema electoral y respaldada por la ciudadanía limeña en las urnas.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | Ante la consulta de Exitosa, la diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, señaló que su agrupación no descarta denunciar al presidente del JNE, Roberto Burneo, y a otros integrantes del organismo electoral si no se otorgan las credenciales a Rafael López Aliaga como eventual alcalde de Lima. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 5, 2026

Estrategia legislativa

La diputada Roxana Rocha fue la encargada de remarcar la estrategia legal que alista el partido en caso de que el JNE pretenda emitir un fallo adverso amparándose en interpretaciones posteriores.

La parlamentaria enfatizó que la voluntad popular expresada en el proceso de sufragio es sagrada e inviolable, por lo que cualquier intento de desconocer los resultados o bloquear la juramentación de López Aliaga constituiría una infracción a los deberes de función por parte de las autoridades electorales.

En esa línea, sostuvo que el partido se mantendrá en guardia permanente y activará de inmediato todos los mecanismos jurídicos correspondientes ante el fuero judicial y el propio Congreso de la República contra los magistrados que resulten responsables.

La advertencia anticipa un escenario de alta tensión política en la etapa posterior a los comicios regionales y municipales. Mientras se aguarda el avance del cómputo oficial, el choque frontal entre el partido ganador y la cabeza del JNE pone en evidencia la profunda desconfianza hacia los órganos electorales, condicionando el proceso de proclamación y la futura transición administrativa en la Municipalidad Metropolitana de Lima.