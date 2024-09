Congresista Alejandro Muñante sobre años de prisión de Alberto Fujimori: "Pagó más que suficiente"

15/09/2024 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario Alejandro Muñante se refirió a los años de prisión que afrontó el fallecido expresidente Alberto Fujimori. En sus declaraciones, el congresista de Renovación Popular indicó que el exmandatario "pagó más que suficiente", por lo que considera que el líder del fujimorismo obtuvo el indulto humanitario justificadamente.

Muñante considera que Fujimori merecía "morir en libertar"

En diálogo con Canal N, el legislador tuvo algunos comentarios respecto al régimen de Fujimori. En tal sentido, indicó que, pese a sus "errores o delitos", el exmandatario estuvo en el "momento correcto". Además, resaltó que sus años en prisión fueron "más que suficientes"

"El ingeniero Alberto Fujimori fue el presidente correcto en el momento correcto. Eso, claro está, no lo limpia de sus errores o delitos que incluso él mismo ha aceptado que cometió. Hay una sentencia con respecto a los diarios chicha. Pero creo que él pasó varios años en la cárcel, donde creo yo que ya había pagado más que suficiente estos hechos que había cometido", sostuvo.

En esa línea, Muñante precisó que, dada las circunstancias, Alberto Fujimori sí fue merecedor del indulto humanitario que le concedió Pedro Pablo Kuczynski, y el cual fue ratificado, en dos oportunidades, por el Tribunal Constitucional. "Y mereció el indulto. Mereció, como bien lo dijo su hijo, morir en libertad y al lado de su familia", enfatizó.

En #PasosPerdidos, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, señaló que Alberto Fujimori "pagó más que suficiente" el tiempo que estuvo en prisión. Agregó que merecía "morir en libertad y al lado de su familia" ►https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/Ing1NyIAWC — Canal N (@canalN_) September 15, 2024

Congresista destaca logros de Alberto Fujimori

Por otro lado, el congresista fue consultado por la percepción y el recuerdo que tendría la ciudadanía respecto al expresidente. Muñante indicó que su gobierno será recordado por la lucha contra el terrorismo, además de haber librado al Perú de la hiperinflación por la que atravesaba.

"Ya se le recuerda por haber acabado con el terrorismo y haber librado al país de una hiperinflación. Haber encaminado al país hacia el desarrollo económico, las cifras lo demuestran tajantemente. Haber dispuesto un sistema judicial un poco más moderno del que teníamos en ese momento", precisó.

Sin embargo, considera que también, con esos aciertos, no se deben olvidar las acusaciones que se le han hecho durante todo este tiempo. Pese a ello, considera que el fallecido expresidente " marcó un antes y un después en la política peruana ", y que existe un cariño de una gran parte de la gente. "Quizá no todo el Perú, pero hay una gran parte que no va a cambiar (de parecer)", puntualizó.

De esta manera, el congresista Alejandro Muñante sostuvo que el fallecido expresidente Alberto Fujimori "pagó más que suficiente", en referencia a los años de prisión en los que purgó varias condenas.