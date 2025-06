Contraloría advierte que el presidente de EsSalud no cumple con las exigencias para asumir el cargo

01/06/2025 / Exitosa Noticias / Política

El actual presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), Segundo Acho Mego, no habría cumplido los requisitos exigidos por ley para asumir el cargo, según concluye un Informe de Acción de Oficio Posterior de la Contraloría General de la República.

Como se recuerda, Acho Mego fue nombrado en el cargo el pasado 8 de marzo , a través de la Resolución Suprema N.º 003-2025-TR, en reemplazo de Lelia Lourdes Lazo Cornejo, quien estuvo en el puesto poco más de dos semanas.

Investigación de la Contraloría

De acuerdo con la Acción de Oficio Posterior N.º 003-2025-2-0192-AOP de la Contraloría, de fecha 22 de mayo de 2025 , se evidencian irregularidades por parte del propio titular del Seguro Social de Salud.

🚨 Presidente de EsSalud Segundo Acho presentó constancias de Clínicas Privadas sin sustento, para acreditar la experiencia exigida para el cargo. Incluso las clínicas confirmaron que los contratos fueron verbales y en los horarios en los que el doctor Acho podía asistir. En el... pic.twitter.com/m3pTSQEzmY — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) June 1, 2025

Según el "hecho con indicio de irregularidad", Segundo Acho Mego presentó constancias emitidas por dos clínicas privadas para cumplir con los requisitos que se le exigían para asumir el cargo.

No obstante, dichos documentos "carecen de sustento que evidencie de modo pertinente dichas prestaciones, lo que no acredita debidamente la experiencia laboral específica requerida para el ejercicio del puesto".

Es decir, no solo no cumplía con el tiempo exigido por ley para asumir el puesto, también el informe señala que no se hallaron documentos (contratos) que vinculen laboralmente al funcionario con ambos establecimientos de salud privados, esto entre junio a diciembre de 2010 y de noviembre de 2018 a marzo de 2020 .

Cabe señalar que, para ser gerente o director, el funcionario público debe contar con cinco años de experiencia debidamente comprobada; no obstante, Acho Mego tan solo cumple tres años , cinco meses y once días , por su experiencia en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, menciona el informe.

Inhabilitado en el Colegio Médico del Perú

El otro hallazgo que realizó la Contraloría General de la República en su Acción de Oficio Posterior fue que, al momento de asumir el cargo como presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego no se encontraba habilitado en el Colegio Médico del Perú.

Esta omisión es considerada una afectación a la "legalidad, presunción de veracidad y los principios de probidad, idoneidad y veracidad". En esa línea, también incumplía "con los requisitos previstos en el Manuel de Perfiles de Puesto de EsSalud".

Frente a esta grave situación, la Contraloría "recomendó" superar los hechos con indicio de irregularidad o de ser el caso, "disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan", además, el documento fue aprobado por el jefe del Órgano de Control Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Una nueva denuncia se hace pública en el sector público, el presidente de EsSalud tendrá que dar la cara por las acusaciones en su contra.