Grupo parlamentario Bloque Magisterial se disolvió tras la renuncia de tres congresistas

19/07/2025

La bancada del Bloque Magisterial se disolvió en el Congreso tras la renuncia de los legisladores Alex Paredes, Elizabeth Medina y Óscar Zea, quienes decidieron sumarse al grupo parlamentario Somos Perú.

Bloque Magisterial desaparece

Las primeras renuncias se dieron el último 14 de julio, día en que Alex Paredes y Elizabeth Medina presentaron su renuncia ante el Bloque Magisterial. Posteriormente, ambos presentaron su solicitud de integración a Somos Perú.

Ambos enviaron una carta dirigida al portavoz titular de dicho grupo parlamentario, Héctor Valer. Paredes justificó su solicitud argumentando que está inscrito al partido y que siguió el proceso determinado por el reglamento del Congreso. En el caso de Medina, manifestó su interés de integrarse a la bancada por ser militante inscrita al partido y haber renunciado previamente al Bloque Magisterial.

Un proceso similar siguió Óscar Zea días después, el 17 de julio presentó primero su renuncia a la bancada Magisterial para, posteriormente, envió su solicitud de integración a Somos Perú, siguiendo los pasos de Paredes y Medina.

De esta forma solo quedarían cuatro de los cinco legisladores que indica el reglamento del Congreso que se necesita para formar una bancada: Paul Gutiérrez, Germán Tacuri, Katy Ugarte y Lucinda Vásquez.

Somos Perú se fortalece

Los cambios también afectaron a la bancada de Somos Perú, aunque de una manera positiva pese a la salida del congresista Luis Cordero Jon Tay, quien renunció al grupo parlamentario el último 23 de junio. Ahora Somos Perú suma tres nuevos nombres: Alex Paredes, Elizabeth Medina y Óscar Zea.

Estos cambios generan la disolución de la bancada del Bloque Magisterial, por lo tanto, la suma de los cuatro congresistas que no renunciaron a los no agrupados. En total son 13 los parlamentarios no agrupados: María Del Carmen Alva, Carlos Anderson, Luis Cordero Jon Tay, Jorge Flores Ancachi, Paul Gutiérrez Ticona, Edward Málaga, Edwin Martínez, Flor Pablo, Margot Palacios, Segundo Quiróz, German Tacuri, Jhakeline Ugarte y Lucinda Vásquez.

De esta manera las bancadas tienen la siguiente cantidad de congresistas: Fuerza Popular con 21, Alianza para el Progreso con 14, Podemos Perú con 13, Perú Libre con 11, Acción Popular con 9, Somos Perú con 9, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo con 8, Avanza País con 6, Bancada Socialista con 5 y Honor y Democracia con 5 parlamentarios. De esta manera, con la disolución del Bloque Magisterial, actualmente son 12 las bancadas que conforman el Congreso.