Rosario Sasieta tras ingreso de hombre disfrazado a colegio: "La salud mental no puede seguir en segundo plano"

La exministra de la Mujer cuestionó en entrevista con Exitosa la falta de acción frente a delitos que involucran a menores y criticó que la salud mental siga siendo una prioridad secundaria. Sus declaraciones surgen a raíz del caso del sujeto detenido hace dos años por esconderse en un baño de mujeres vestido de escolar.

"La salud mental no puede seguir en segundo plano. Estos casos no pueden minimizarse, sobre todo cuando se trata de proteger a menores dentro de una institución educativa".

La presencia de un hombre disfrazado de mujer dentro de un colegio de Miraflores ha generado una ola de preocupación y cuestionamientos por parte de padres de familia, autoridades locales y especialistas.

El sujeto, identificado como César Iván Araujo Córdova, de 46 años, fue intervenido por agentes de serenazgo y la Policía Nacional luego de ser descubierto grabando con su celular dentro del colegio Mater Purissima, disfrazado con ropa de mujer y peluca, alegando que solo deseaba observar un "acto público".

"¿Qué he hecho? No he hecho nada malo, solamente filmé el desfile", se justificó en declaraciones dadas en la comisaría, donde aseguró ser "vecino de Miraflores".