Dina Boluarte: "Enfrentamos nuevas amenazas que encajan en el concepto de terrorismo urbano"

En una ceremonia oficial por el aniversario de Chavín de Huántar, la presidenta Dina Boluarte aseguró que amenazas como la delincuencia, el crimen organizado y la minería ilegal encajan dentro del concepto de "terrorismo urbano".

La jefa de Estado, Dina Boluarte, lideró este martes 22 de abril, la ceremonia del aniversario de la emblemática Operación Chavín de Huántar, que en 1997 puso fin al secuestro de 72 personas, rehenes del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que los mantuvo cautivos durante 126 días en la residencia del embajador de Japón en Lima, tras haber irrumpido violentamente durante una celebración diplomática.

Durante su discurso, la mandataria no solo destacó el valor de los comandos que participaron de este histórico rescate de rehenes, sino que aseguró que actualmente se enfrenta al terrorismo urbano con la misma firmeza, valentía y coraje de estos valientes hombres del Ejército. Boluarte Zegarra, agregó que este "terrorismo" se da con nuevos rostros: la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal.

"Hoy la amenaza tiene otros rostros: la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, enemigos de la sociedad que roban no solo pertenencias, sino también vidas entre nuestros compatriotas. Enemigos que enfrentamos junto a nuestra Policía y FF. AA., bajo un lema inquebrantable: ¡El Perú no se rinde! (...) Enfrentamos amenazas que encajan en el concepto de terrorismo urbano. La misión no ha cambiado, proteger a la patria", sostuvo la mandataria.