Dina Boluarte: "Esta mujer andina entiende cómo tenemos que trabajar sin robar ni un sol"

En medio de críticas y cuestionamientos a su Gobierno, la presidenta Dina Boluarte reafirmó su postura de lucha contra la corrupción y su compromiso con el país. Durante un discurso, aseguró que su origen andino la motiva a trabajar con honestidad.

En medio de críticas y cuestionamientos a su Gobierno, la presidenta Dina Boluarte reafirmó su postura de lucha contra la corrupción y su compromiso con el país.

La mandataria también aprovechó la oportunidad para responder a los resultados de encuestas que muestran una baja aprobación de su gestión. Con tono crítico, expresó

"A los que dicen que tengo 3% de aprobación, yo les digo pónganme de una vez 0%, así estamos empatados y nos vamos a penales, a ellos le digo para que gastan su energía, yo les he dicho porque ese dinero prefiero gastarlos en Llamkasun, ese dinero lo vamos a invertir en ustedes y no en las encuestas", enfatizó Dina Boluarte.

Las declaraciones de Boluarte llegan en un contexto de descontento social reflejado en diversas encuestas nacionales.

Según los últimos sondeos, su nivel de aprobación no supera el 5%, marcando uno de los índices más bajos para un mandatario en los últimos años.

Sin embargo, la presidenta aseguró que su enfoque no está en los números, sino en cumplir con los compromisos asumidos al inicio de su gestión.

Durante su intervención, Boluarte reiteró su compromiso en trabajar en obras y combatir la crítica de las personas que mostraron bajada desaprobación en su Gobierno.

"No me da miedo decirles que no le vamos a dar ni un solo sol para que me den dos puntitos, le ponemos corazón y esfuerzo a las obras y herencia que dejaremos es la educación, por eso me preocupo y seguiré trabajando incasablemente, a palabras necias oídos sordos sin robarle un solo sol", puntualizó Dina Boluarte.