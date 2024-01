"Dina Boluarte por fin reconoció que su estado de emergencia fue un fracaso", afirma representante de serenos

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación de Serenos del Perú, Armando Jara, felicitó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, finalmente haya reconocido públicamente que "su estado de emergencia fue un fracaso".

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, Jara señaló que si no se realizan cambios en el Gabinete Ministerial, nuestro país se convertirá en "el nuevo Ecuador".

De tal modo, el representante de serenos resaltó que en plena declaratoria del estado de emergencia en algunos lugares del país, los delincuentes han continuado cometiendo diversos delitos como asesinatos, secuestros, extorsiones y más.

Ello, en referencia a lo declarado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien aseguró que el estado de emergencia fue "exitoso", por lo que cuestionó las promesas que anunció siendo candidato a la alcaldía.

Cabe mencionar que, Armando Jara, mostró su postura a favor del planteamiento de López Aliaga, que propone dar armas de fuego al personal de serenazgo para ayudar en la lucha contra la delincuencia y criminalidad.

"¿Por qué no podemos capacitar 6 meses a los serenos municipales y darles armamentos letales como lo es cualquier policía municipal del mundo? (...) La primacía de la realidad nos dice que tenemos que comenzar a formar a nuestros serenos municipales, que son 50 mil a nivel nacional y darles equipamiento", agregó Jara.

Al respecto, reveló que durante una visita a Huánuco, las autoridades de diversos distritos aseguraron no tener presupuesto para mejorar las capacidades de su personal encargado de la seguridad ciudadana, por lo que hizo un llamado a los gobiernos regionales a dar un monto especial para el equipamiento a los serenos principales.

"En el Perú, el 93% de los alcaldes se burlan de la Ley 31297, Ley de Servicio de Serenazgo Municipal, no dan equipamiento, no dan implementación, no les pagan, los botan cada fin de año, cada 28 de julio, y el Gobierno brilla por su ausencia", manifestó.