Dina Boluarte pedirá que investigación contra sus agresoras no continúe, según ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, señaló que la presidenta Dina Boluarte pedirá a la Fiscalía de la Nación archivar la investigación preliminar contra Ruth Bárcena e Ilaria Ayme, mujeres que la agredieron este último sábado en Ayacucho.

Ante el procedimiento del Ministerio Público (MP), el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) dijo haber conversado con la mandataria de la República acerca de este tema y ella le ha compartido su predisposición de que lo ocurrido en Chiara sea tomado como un "incidente".

Agregado a ello, aseveró que la jefa de Estado saldrá a pronunciarse "en su momento" para dar cuenta de su postura públicamente a fin de que el MP lo tome en consideración.

"Estoy seguro que la señora presidenta en su momento se va a pronunciar y va a pedir que la investigación no continúe. No le puedo asegurar más. Eso es lo que he conversado con ella. Esto no debe llegar a mayores y debe ser solamente un incidente", declaró a Latina Noticias.