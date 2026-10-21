Diputado Alejandro Manay de Juntos por el Perú se durmió durante sesión de la Comisión de Justicia

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El diputado Alejandro Manay, perteneciente a la agrupación política Juntos por el Perú, protagonizó un peculiar incidente dentro de las instalaciones del Parlamento. Las cámaras de transmisión de Congreso TV registraron el preciso instante en que el legislador se quedó dormido el último martes, durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El grupo de trabajo legislativo de la Cámara de Diputados se encontraba analizando distintos proyectos de ley. Estas normativas buscan restituir la competencia de la justicia penal ordinaria sobre los delitos cometidos por integrantes de la Policía Nacional del Perú y los miembros de las Fuerzas Armadas.

Diputado Alejandro Manay de @BancadaJP_VP se muere de sueño en plena sesión de la comisión de justicia de la cámara de diputados pic.twitter.com/1oHT7lyfDi — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) October 21, 2026

Sesión evaluaba la derogación de las leyes 32735 y 32130

El incidente ocurrió mientras se desarrollaba la exposición técnica del abogado penalista César Azabache. El especialista brindaba sus aportes sobre las modificaciones jurídicas planteadas por la comisión de trabajo.

Las propuestas discutidas pretenden derogar las leyes 32735 y 32130, las cuales regulan actualmente las competencias exclusivas del sistema judicial castrense. La finalidad de esta revisión es que los efectivos policiales y militares rindan cuentas en tribunales comunes por delitos de función.

Cabe mencionar que las imágenes transmitidas en vivo por la señal de CongresoTV dejaron en evidencia cómo el parlamentario intentando mantenerse despierto, aunque cerrando los ojos durante varios tramos de la intervención legal.

Diputado pasó más de 4 meses en prisión preventiva en 2023

Alejandro José Manay Pillaca es magíster en docencia universitaria y en el pasado ejerció como dirigente del SUT Regional Ayacucho. En las elecciones generales de 2026 logró ser el diputado más votado de su región.

No obstante, su trayectoria pública registra un episodio judicial ocurrido en enero de 2023. Tras las manifestaciones sociales en Huamanga, agentes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) lo detuvieron por presuntos nexos con un aparato de propaganda de Sendero Luminoso. Ante ello, cumplió más de cuatro meses de prisión preventiva en el penal Castro Castro.

Finalmente, el Poder Judicial determinó su libertad argumentando falta de pruebas, concluyendo que los hechos no configuraban terrorismo. Hoy cumple sus funciones parlamentarias para el periodo 2026-2031 sosteniendo una posición crítica contra el fujimorismo.