Juntos por el Perú plantea sancionar granjas de 'bots' electorales con hasta doce años de cárcel

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El diputado por Juntos por el Perú, Alejandro Manay, presentó recientemente un proyecto de ley que plantea sancionar la manipulación digital. Debido a las recientes revelaciones sobre el caso Cerimedo y sus influencias en países de la región, el documento aborda el problema.

La iniciativa busca imponer hasta doce años de cárcel a quienes utilicen, financien u operen granjas de 'bots' con la intención de alterar la percepción ciudadana durante alguna campaña electoral en el país.

Sanciones penales y agravantes

El documento legislativo sugiere incorporar el artículo 359-D al cuerpo del actual Código Penal. Al concretarse, nacería legalmente el delito denominado manipulación digital coordinada de la participación democrática.

"La presente ley tiene por objeto prevenir, detectar, investigar y sancionar la organización y utilización fraudulenta de granjas de bots y redes coordinadas inauténticas destinadas a simular una pluralidad inexistente de participación ciudadana e incidir de manera encubierta en procesos electorales, consultas populares y otros mecanismos de participación democrática", se lee en el proyecto de Ley.

Proyecto de Ley

Por lo tanto, las personas que administren, financien, operen o dirijan estas estructuras virtuales ilícitas recibirían una pena privativa de libertad fijada entre cuatro y ocho años.

El espectro legal de la iniciativa abarca directamente a las personas jurídicas, permitiendo sancionar judicialmente a las empresas contratistas.

Asimismo, el proyecto detalla que las condenas aumentarían drásticamente de ocho a doce años cuando el transgresor procesado sea un candidato oficial, un directivo de algún partido político o un funcionario público..

Esta penalidad agravada tomaría efecto de inmediato si los delitos se ejecutan manipulando recursos patrimoniales del Estado, financiamiento ilícito u oculto, o la estructura de una organización criminal.

Paralelamente, el castigo afectaría a los sujetos que vulneren identidades de terceros o apliquen mecanismos de inteligencia artificial para estructurar contenido sintético.

Antecedentes internacionales y el impacto del caso Cerimedo

El diputado Alejandro Manay usó como ejemplo el caso reciente de granjas de 'bots' relacionadas a Fernando Cerimedo.

El texto del proyecto informa sobre legislaciones preventivas vigentes en otros territorios internacionales. Un ejemplo destacado recae sobre la normativa Senate Bill 1001 aprobada en California.

Esta regla estatal restringe sistemáticamente el uso de un bot para entablar comunicación intentando encubrir su identidad artificial con el propósito específico de engañar al usuario.

El informe técnico presentado ante el Parlamento peruano también cita la conocida 'Lei das Fake News' desarrollada en Brasil. Además, se menciona puntualmente el caso mediático de Fernando Cerimedo, personaje vinculado estrechamente con facciones políticas de la derecha durante diversos comicios desarrollados a nivel regional.