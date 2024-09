Elio Riera habría sido vetado por la familia de Alberto Fujimori tras la muerte del expresidente

Los restos de Alberto Fujimori vienen siendo velados en la sala Nazca del Ministerio de Cultura en San Borja donde miles de seguidores se acercan hasta su féretro para brindarle el último adiós. A lo largo de la jornada, diversas personalidades del mundo político se acercaron hasta el Museo de la Nación para acompañar a la familia y despedirse de exmandatario.

Sin embargo, la ausencia de uno de los personajes más cercanos y relevantes al exgobernante ha llamado la atención de más de uno. Se trata de Elio Riera, abogado defensor del exdictador, que estuvo hasta los últimos momentos de vida de su defendido, pero hasta el momento no se le ha visto en los funerales oficiales en la sede del Mincul.

Según Infobae, esto se debería a que el entorno familiar de Alberto Fujimori habría roto toda relación con el letrado debido al anuncio prematuro de la muerte del exgobernante en redes sociales. Como se recuerda, el letrado publicó en su cuenta de X un sentido mensaje confirmando la muerte del líder histórico de Fuerza Popular generando controversia en la opinión pública.

Sin embargo, solo unos minutos después, la publicación fue eliminada y Keiko Fujimori lanzó un post en la misma red social volviendo a reafirmar que su padre habría perdido la vida. Esto no habría gustado nada a la familia por lo que habrían roto todo tipo de relación.

La publicación de Elio Riera que luego fue eliminada.

Dicha versión casi que fue confirmada por la parlamentaria naranja Martha Moyano quien aseguró que lo hecho por Elio Riera fue considerado como una falta de respeto por Keiko y Kenji Fujimori. Según sus palabras, el abogado no debió haberse tomado esta atribución y debió esperar a que la familia haga el pronunciamiento oficial.

"En cosas como estas, cuando una familia está pasando por un dolor tremendo, uno no puede atribuirse la representación o responsabilidad de tomar un anuncio y lo digo yo porque estuve presente. No me pareció correcto y yo misma se lo dije. Le corresponde siempre a la familia hacer ese anuncio tan íntimo, por lo que faltó el respeto", expresó.