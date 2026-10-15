Senado tiene plena competencia para revisar y modificar todo el proyecto original de facultades, afirma Ernesto Blume

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente del Tribunal Constitucional sostuvo que la Cámara Alta puede modificar, reducir o ampliar la propuesta del Ejecutivo sobre delegación de facultades legislativas. Además, señaló que cualquier cuestionamiento deberá resolverse por la vía constitucional.

Senado puede modificar proyecto de facultades legislativas

Como parte de su diálogo con Exitosa, Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), afirmó que el Senado tiene plena competencia para revisar y modificar, incluso en su totalidad, el proyecto original de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. Sus declaraciones se producen en medio del debate parlamentario sobre los alcances de la propuesta.

Blume sostuvo que la Cámara Alta puede evaluar el contenido de la iniciativa y decidir si aprueba los pedidos de delegación planteados, reduce su alcance, incorpora modificaciones o confirma los cambios que considere pertinentes.

"Desde mi punto de vista, el Senado tiene plena competencia para revisar todo el proyecto original y modificarlo, inclusive en su integridad", manifestó durante la entrevista.

Asimismo, Ernesto Blume consideró que el debate representa una oportunidad para definir el papel del Senado dentro del sistema bicameral. Según indicó, la Cámara Alta no debe limitarse a actuar como una instancia receptora de las decisiones adoptadas por la Cámara de Diputados, sino ejercer sus atribuciones durante el procedimiento legislativo.

El expresidente del TC explicó que, una vez que la Comisión de Constitución concluya la evaluación correspondiente, el dictamen será elevado al pleno del Senado, donde se desarrollará un debate sobre el contenido de la propuesta y las modificaciones que puedan plantearse.

También, consideró que la Cámara Alta deberá adoptar una posición respecto a la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo y determinar si corresponde aprobar el proyecto con cambios. Posteriormente, la autógrafa de ley será remitida a la Presidencia de la República para su promulgación, conforme al procedimiento legislativo aplicable.

¿Qué ocurriría si cuestionan la constitucionalidad de la ley?

Por otro lado, el exmagistrado señaló que, si existen cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la norma aprobada, los interesados podrán recurrir al proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Mientras no exista un pronunciamiento que determine lo contrario, Blume sostuvo que la norma aprobada goza de presunción de constitucionalidad y debe ser respetada conforme al ordenamiento jurídico.

Finalmente, Ernesto Blume, reiteró que el Senado tiene plena competencia para revisar y modificar todo el proyecto original de facultades y evitar cualquier condicionamiento que, a su juicio, limite las atribuciones constitucionales de una de las cámaras del Parlamento.