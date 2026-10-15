Obras podría respaldar facultades tras acuerdo, señala Daniel Barragán: "Estamos presentando un texto sustitutorio"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador Daniel Barragán señaló que la bancada de Obras viene preparando un texto sustitutorio que incluirá los siete puntos principales que consideran necesarios para alcanzar un consenso.

Según indicó, la propuesta busca establecer acuerdos con el Ejecutivo y permitir que su agrupación parlamentaria vote a favor de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno.

Obras prepara propuesta legislativa para alcanzar consenso

Daniel Barragán señaló que su bancada está próxima a presentar un documento que reúna los puntos esenciales para alcanzar un consenso y llegar a un acuerdo.

"Con el grupo de la bancada, vamos a presentar un texto sustitutorio que contemple los siete puntos planteados en el texto del Partido Cívico Obras..", afirmó.

Barragán plantea medidas para combatir la delincuencia organizada

En esa línea, enumeró algunos de los puntos prioritarios, orientados a reforzar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia. Asimismo, señaló que estas propuestas podrían tramitarse posteriormente como proyectos de ley.

"Entre ellos, la organización de la Dirección Nacional de Inteligencia, el crimen organizado y el uso de la fuerza, que consideramos que podrían abordarse mediante proyectos de ley", declaró.

Obras confía en alcanzar acuerdo con el Ejecutivo

Finalmente, Barragán expresó su optimismo respecto a la posibilidad de que la bancada de Obras y el Ejecutivo acerquen sus posiciones y ajusten sus propuestas para trabajar de manera conjunta y alcanzar un consenso que permita aprobar la solicitud de facultades legislativas.

"Asimismo, creemos que debe establecerse un seguimiento posterior a las personas que recuperan su libertad. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo", indicó.

Finalmente, el senador Daniel Barragán indicó que la bancada de Obras trabaja en una propuesta que reúna siete aspectos clave con el objetivo de acercar posiciones con el Ejecutivo y lograr un consenso sobre la solicitud de facultades legislativas.