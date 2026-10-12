Francis Allison plantea segunda vuelta en elecciones municipales de Lima si candidatos no superan el 30%

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, Francis Allison, candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, se mostró a favor de una segunda vuelta electoral en la capital si ningún postulante alcanza el 30 % de los votos. Su planteamiento se da en medio de la disputa por el sillón municipal de Lima.

Allison propone segunda vuelta en elecciones municipales de Lima

Desde la postura del aspirante a la comuna capitalina se debería replicar el mismo mecanismo que se realiza en el marco de las elecciones regionales en donde los dos candidatos que han obtenido la más alta votación pasan a una segunda vuelta definitoria.

"Debería ocurrir en Lima, siempre que alguno de los dos no llegue al 30% igual que es con cualquier gobierno regional porque Lima tiene las funciones de gobierno regional tiene evidentemente la población más alta del país", detalló.

En esa línea, señaló que dejar Lima "en manos de un hombre que tiene 75% en contra", en el hipotético caso en que la lista por la que postula Rafael López Aliaga sea la ganadora "así sea por un voto", "no es lo más saludable para la ciudad ni para el mismo al que le toque ser alcalde".

Además, el aún alcalde de Magdalena del Mar recordó que sí había reelección de alcaldes, pero no de presidentes. Explicó que esto último no se suscita porque el mandatario durante sus años de gobierno sí puede copar los entes electorales.

"Si eres autoridad y te tiemblan las piernas ante la presión, renuncia. No puedes ser autoridad en ningún cargo y ser pues un miedoso ante la presión de alguien que te insulta, te amenaza públicamente. Si yo fuera autoridad y me amenazan públicamente con el famoso Morrocoy, me mandas a mi casa protestas, lo más probable es que lo te aplique siempre va a ser la ley", resaltó.

La Municipalidad de Lima también es Gobierno Regional de Lima

En otro momento, Francis Allison explicó que la Municipalidad de Lima tiene una categoría diferente y que por ley tiene la facultad que tiene todo gobierno regional en salud por ejemplo.

"¿Por qué los gobiernos regionales no tendrían segunda vuelta y no la provincial? Porque las provinciales tienen menos gente que el gobierno regional y porque tienen menos funciones. En el caso de Lima no es así. Lima es la provincia con más ciudadanos del país y con funciones de gobierno regional", refirió.

En síntesis, el candidato a la Alcaldía de Lima, Francis Allison, se mostró a favor de que se lleva a cabo una segunda vuelta en la capital en el hipotético caso que los candidatos no alcancen el 30%.