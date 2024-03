Especialista que descartó manipulación en audio de Otárola: "No he hecho ningún peritaje. No soy perito"

06/03/2024 / Exitosa Noticias / Política

José Ortega, productor musical e ingeniero de grabación, señaló que no realizó "ningún peritaje" a la grabación entre el ex primer ministro Alberto Otárola y Yaziré Pinedo. Si bien, brindó su opinión como especialista, recalcó que no es un "perito forense".

Tras su reciente declaración en los medios, donde fue etiquetado como "perito especialista en audio y sonido", Ortega aclara que en ningún momento pretendía brindar resultados de un peritaje, ya que no siguió los lineamientos que esto implica.

"Yo no he hecho ningún peritaje, porque obviamente un peritaje implica que no solamente le tome foto al dispositivo que están poniendo, el cual reproducen el audio, sino que además se haga una declaración jurada a la persona que me lo esté entregando", indicó.

Contradicciones

A pesar de que en la transmisión se puede observar que está etiquetado como "perito especialista en audio y sonido", Ortega señala que nunca se presentó como perito y que comunicó a la persona encargada del programa que no realizaba dicho procedimiento.

"Nunca me he presentado como perito tampoco, forense, ni nada por el estilo. Le dije (al editor de prensa): esto no es un peritaje, ni pretende, ni va a ser. No puedo hacer nada de eso porque habría que hacer una cadena de custodia, una serie de cosas", refutó.

El especialista también señaló que de tratarse de un peritaje, "no lo hubiera aceptado" dado que no corresponde a su profesión. Finalmente, recalca: "No es un peritaje, repito por enésima vez. Eso no es un peritaje, no soy perito forense, nada por el estilo".

Descarta manipulación en audio

José Ortega, experto en sonido, afirmó anteriormente que no identificó evidencia alguna de manipulación o uso de inteligencia artificial en los archivos de audio que vinculan al ex primer ministro Alberto Otárola con la contratista del gobierno, Yaziré Pinedo.

"No se observa ningún corte subrepticio que es típico en las ediciones o un cambio en el fondo. Es una señal de onda bastante continua. Por lo menos en el audio que he escuchado y he sometido a análisis no se aprecia ningún tipo de edición", afirmó.

Por otro lado, el especialista rechazó las afirmaciones de manipulación en los audios, subrayando que, en su calidad de especialista en sonido, no encontró ningún signo de alteración en el contenido en cuestión.

"Si alguien declara o afirma que hay una manipulación en los audios tendría que demostrarlo, pero a nivel técnico no se observa una edición, no se observa una manipulación. Nosotros como especialistas de audio sí podemos detectar muchas veces eso, pero en este caso no se aprecia", añadió.

A pesar de sus declaraciones como especialista, Ortega descarta haber realizado algún tipo de "peritaje" a la grabación entre Alberto Otárola y Yaziré Pinedo.