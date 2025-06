Arana respalda decisión del Congreso de archivar denuncia contra Dina Boluarte: "Es lo que corresponde"

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció sobre las denuncias dirigidas contra la presidenta Dina Boluarte, señalando que estas repercuten negativamente en la gobernabilidad del país al estar, según indicó, basadas en conjeturas.

Arana criticó que en el Perú se tomen decisiones influenciadas por versiones no comprobadas, lo que, a su juicio, distorsiona el debate público y deslegitima el ejercicio político.

Asimismo, el premier advirtió que este tipo de acusaciones, que ya han derivado en investigaciones fiscales, terminan socavando la democracia, debilitando las instituciones y deteriorando la imagen de los principales actores políticos.

"Al final, ¿Qué pasó con todo ese periodo en que no se dejó a la presidenta trabajar, se especuló diariamente y se hizo trizas a la democracia?, la imagen de la presidenta ha quedado afectada y afectan incluso la gobernabilidad, eso no se dan cuentan. Eso no lo debemos permitir", remarcó.