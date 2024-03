Alberto Otárola: Especialista en sonido niega manipulación en audio que lo relaciona con Yaziré Pinedo

06/03/2024 / Exitosa Noticias / Política

José Ortega, especialista en audio y sonido, señaló que no existe manipulación o presencia de inteligencia artificial en los audios que relacionan al ex primer ministro Alberto Otárola con la beneficiaria de contratos públicos, Yaziré Pinedo.

Revisión técnica

En una entrevista al mismo medio que difundió los audios, Ortega afirmó que tras examinar detenidamente el audio en cuestión, no pudo detectar ningún indicio de manipulación.

"No se observa ningún corte subrepticio que es típico en las ediciones o un cambio en el fondo. Es una señal de onda bastante continua. Por lo menos en el audio que he escuchado y he sometido a análisis no se aprecia ningún tipo de edición", sostuvo.

El especialista también destacó la complejidad de replicar un diálogo realista entre dos personas con diferentes fondos y niveles de emotividad con inteligencia artificial. De la misma manera, enfatizó que ningún programa podría recrear el tipo de interacción observada en el diálogo analizado.

"Yo conozco las seis o siete plataformas más usadas en inteligencia artificial para reproducir voces humanas y ninguna llegaría a este grado de complejidad de poder reproducir un diálogo entre dos personas con fondos diferentes y con ese grado de emocionalidad", indicó.

¡Fuerte y claro!

Ortega desestimó las acusaciones de manipulación en los audios, destacando que como experto en sonido, no pudo identificar ningún indicio de alteración en el material en cuestión.

"Si alguien declara o afirma que hay una manipulación en los audios tendría que demostrarlo, pero a nivel técnico no se observa una edición, no se observa una manipulación. Nosotros como especialistas de audio sí podemos detectar muchas veces eso, pero en este caso no se aprecia", enfatizó.

¿Qué decían los audios?

Según el audio emitido el último domingo, el expremier Alberto Otárola mantenía un vínculo sentimental con Yaziré Pinedo, quien fue contratada por el Estado después de una visita personal a su despacho. En la conversación, el ex primer ministro solicitaba su currículum vitae y reiteraba su interés en reunirse con ella, a pesar de su negativa.

Alberto Otárola: ¿Y cuándo te dejas ver? ¿Y cuándo te veo?

Yaziré Pinedo: No sé, no me siento bien.

Alberto Otárola: Dime, pues, amor, para hablar. Mañana te veo, ¿te parece? Mañana, ¿o no puedes?

Yaziré Pinedo: Ya, mañana, pues, mañana te veo.

Alberto Otárola: Escúchame, pero mándame ahorita tu CV.

Yaziré Pinedo: Ya, ahorita.

Pocos después de la difusión de este audio, Pinedo señaló que el material estaba "recontra editado". Por tanto, el mismo programa donde fue presentado el audio presentó la declaración de José Ortega, especialista en audio y sonido, quien señala que no existe ningún tipo de manipulación o empleo de la inteligencia artificial.