Exjefe del gabinete de asesores del Mininter asegura que sí hubo fuga de información a favor de Cerrón

En las últimas horas, un informe periodístico de El Comercio ha remecido el ambiente político nacional pues señala que tres generales filtraron información para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón de la justicia peruana. Esta versión fue brindada por exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

En ese sentido, Luis Herrera, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, se pronunció sobre este reportaje y confirmó que hubo una fuga de inteligencia para permitir que el exgobernador de Junín se escabullera en más de una ocasión.

Según su experiencia, la información de cada operativo planeado para la captura de Vladimir Cerrón se filtró a sus allegados como se indicó en dicho reportaje. A su vez, el experto dejó en claro que el éxito de cualquier operación es que menos gente conozca sobre los detalles de dicho golpe.

El tema no fue ajeno para el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien se pronunció al respecto y descartó rotundamente esta posibilidad. Incluso indicó que la comandancia policial permitirá a estos elementos a defenderse legalmente contra las versiones vertidas.

"Con respecto al tema de las declaraciones brindadas por el exdirector de la DINI, el señor Arista, he sido informado por los generales que han sido citados por este señor que no están absolutamente involucrados en ninguno de estos temas y me han mostrado los medios probatorios que acreditan sus dichos y el comando de la PNP ha autorizado la presentación de sus descargos y la titularidad para ejercer todas las acciones legales que puedan efectuar en contra de su honor y de su buen nombre contra este exfuncionario público que está brindando declaraciones en diversos medios", añadió.