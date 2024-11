Ministro del Interior rechaza presunta filtración desde la PNP para evitar captura de Vladimir Cerrón

Un informe periodístico de El Comercio reveló este último domingo que tres generales de la Policía Nacional habrían filtrado información para favorecer la fuga de Vladimir Cerrón tras ser perseguido por la justicia peruana. Por ello, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció al respecto descartando rotundamente esta posibilidad.

Esta información fue brindada por el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Roger Arista, para la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República quienes también indagan sobre el caso. Por ello, el titular del Mininter aseguró que no hay asidero para este tipo de declaraciones dadas por el exfuncionario.

Luego de conocer sobre dicho informe, Juan José Santiváñez se comunicó con los tres generales citados por Arista asegurando que cada uno negó haber filtrado información para favorecer a Vladimir Cerrón. Incluso, el comando de la PNP los autorizará para tomar las acciones legales correspondientes para defender su honor ante estas acusaciones.

"Con respecto al tema de las declaraciones brindadas por el exdirector de la DINI, el señor Arista, he sido informado por los generales que han sido citados por este señor que no están absolutamente involucrados en ninguno de estos temas y me han mostrado los medios probatorios que acreditan sus dichos y el comando de la PNP ha autorizado la presentación de sus descargos y la titularidad para ejercer todas las acciones legales que puedan efectuar en contra de su honor y de su buen nombre contra este exfuncionario público que está brindando declaraciones en diversos medios", indicó.