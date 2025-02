JNJ rechaza que tiempo de los procesos disciplinarios inmediatos contra jueces supremos sea de 10 días

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) rechazó que el procedimiento disciplinario inmediato abierto a los jueces supremos de la Corte Suprema dure solo diez 10 días.

A través de un comunicado, la institución explicó que, de acuerdo al artículo 54 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, este proceso consta de dos fases: la fase instructora y la fase decisoria. En la primera fase el miembro instructor realiza la actividad probatoria para el esclarecimiento de los hechos y los cargos imputados.

Mientras que, en la segunda decisoria, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia emite su decisión respecto a la responsabilidad de la persona investigada, imponiendo la sanción o absolviendo del cargo imputado.

En esa misma línea, la JNJ precisó que el procedimiento disciplinario inmediato tiene un plazo de hasta nueve meses desde la notificación de los cargos, con la posibilidad de ampliarse hasta tres meses más en casos excepcionales, lo que significa que podría durar hasta 12 meses.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, cuestionó la decisión de la Junta Nacional de Justicia de iniciarle un proceso disciplinario en su contra y advirtió que hay un "apresuramiento inusual" en su caso.

En entrevista con Punto Final, la titular del PJ exhortó a respetar la independencia de los magistrados y a evitar cuestionamientos a sus decisiones mediante procedimientos inadecuados.

"No puede ser que se dé un proceso inmediato para cuestionar un criterio jurisdiccional sobre el cual la Junta Nacional de Justicia no tiene competencia porque este tipo de cuestionamientos de las decisiones tienen un camino (...) Hay un apresuramiento inusual que ha hecho que no crucen información, solo se guían por el dicho del señor", declaró.