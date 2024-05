Jorge Flores: Congresista de Acción Popular pide que no se le llame "Niño" tras agredir verbalmente a periodista

Luego de que el congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, protagonizara una agresión verbal con un periodista, ha solicitado públicamente a los medios que eviten referirse a él como "niño". Esta petición surge en medio de su implicación por parte de la Fiscalía en el caso 'Los Niños'.

"Les voy a pedir que cuando se refieran a mí, cuando se refieran con el número del caso, ya no quiero escuchar el tema de 'Los Niños' porque ustedes no son la justicia", mencionó el congresista.

Flores Ancachi se defendió ante las duras críticas que recibió tras la agresión verbal a un periodista. En sus declaraciones señala que son los medios de comunicación los que faltan el respeto a su personal.

"El señor (periodista) me pone la cámara en la cara y yo creo que eso es una falta de respeto. (¿Cree que es la manera?) ¿Y ustedes no faltan el respeto al llamarnos 'niños' a nosotros? Yo sí me siento ofendido", indicó.