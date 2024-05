Caso 'Los Niños': Acción Popular rechaza vínculo de la esposa de Darwin Espinoza con organización criminal

A través de un comunicado oficial, la bancada de Acción Popular rechazó las afirmaciones presentadas en un reportaje periodístico que, basado en la declaración de un colaborador eficaz, vincula a la esposa del congresista Darwin Espinoza en el caso 'Los Niños'.

La Bancada de Acción Popular hizo referencia al reportaje emitido por Cuarto Poder, en el que un colaborador eficaz afirmó que la esposa de Espinoza sería la "cajera" de la agrupación criminal. Asimismo, destacó que las afirmaciones de Karelim López no han sido corroboradas después de dos años de investigación.

"Rechazamos las afirmaciones vertidas en el reportaje por no ser acordes a la realidad", acotaron. "Han transcurrido más de dos años desde las declaraciones de la señora Karelim Lopez, las mismas que hasta la fecha no han sido corroboradas", se lee en el comunicado.

Por otro lado, señalan que la bancada "viene colaborando con la administración de la justicia", para que este tipo de imputaciones no sean utilizadas cono un "instrumento" que "desacredite" su labor parlamentaria.

La bancada también mostró estar en desacuerdo por el término usado en el caso y que generalmente se utiliza para referirse a los parlamentarios vinculados a la organización ilícita.

Asimismo, instaron a respetar la "libertad de opinión y expresión", indicando que por ningún motivo se debe vulnerar estos derechos y deberes constitucionales.

El congresista Darwin Espinoza también rechazó categóricamente las acusaciones que señalan a su esposa, Bélgica Arangoitia, como la presunta "cajera" del grupo de parlamentarios investigados en el caso 'Los Niños'. En declaración a los medios, el exvocero de Acción Popular manifestó su confianza en que las declaraciones del colaborador eficaz puedan esclarecer la situación.

"Mi esposa no es cajera ni del colegio de mis hijos, imagínense. Ni tesorera, ni cajera, no tiene ningún cargo. Yo esperaré que el testigo protegido demuestre, pues, así como esa persona han salido muchos acusadores y no hay ninguna prueba", indicó.