Keiko Fujimori hace sorpresivo anuncio en sus redes sociales: "He tomado una decisión"

Este lunes 09 de junio, Keiko Fujimori hizo un inesperado anuncio a través de sus redes sociales. Mediante un video, la lideresa de Fuerza Popular dio alcances de la decisión que ha tomado en torno a un aspecto muy importante de su vida como figura pública.

A través de su canal de YouTube, la hija de Alberto Fujimori señaló que, tras haber cumplido los 50 años de edad, atraviesa por una etapa completamente distinta. Además de destacar su actual estado civil, Keiko señaló que tiene intenciones de compartir su vida con sus simpatizantes.

"Quiero hacer un anuncio sobre una decisión que he tomado. Hace poco cumplí 50 años, y nunca antes me había sentido tan bien. Tengo dos hijas maravillosas, estoy soltera otra vez y las cosas están fluyendo. Estoy en una etapa de mi vida diferente, más clara, más libre. Con ganas de compartir cosas y desbloquear experiencias que antes no había hecho", precisó.