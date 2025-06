Fiscal de la Nación denuncia recorte presupuestal y exige recursos para funcionamiento del Ministerio Público

09/06/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expuso este lunes ante la Comisión Especial del Congreso la grave situación presupuestal que enfrenta el Ministerio Público para el año fiscal 2025.

Durante su intervención, advirtió sobre el impacto negativo de un recorte de más de S/ 28 millones en el rubro de bienes y servicios, lo que representa una disminución del 5 % en comparación con el presupuesto aprobado para 2026.

Espinoza detalló que esta reducción afecta directamente la operatividad del organismo, limitando la cobertura de gastos básicos como servicios públicos, vigilancia, alquiler de sedes y contratación de personal, aspectos claves para garantizar la continuidad de las investigaciones y labores institucionales.

¿Qué ocurrió tras el atentado en Trujillo?

En su presentación, la fiscal recordó que en enero de 2025 la sede principal del Ministerio Público en Trujillo fue blanco de un atentado. Este hecho generó una respuesta pública del entonces presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien se comprometió a entregar una demanda adicional de recursos.

No obstante, Espinoza señaló que, hasta la fecha, ese compromiso no ha sido honrado por el Ejecutivo. "La promesa quedó registrada públicamente, pero no se ha traducido en una acción concreta", indicó. La fiscal hizo un llamado al actual premier para que asuma esa responsabilidad y respalde la solicitud técnica presentada por su despacho.

¿Cuánto solicita el Ministerio Público y para qué fines?

El monto requerido por el Ministerio Público asciende a S/ 1,371 millones. Según la fiscal de la Nación, estos recursos permitirán cubrir las funciones mínimas operativas hasta diciembre de este año y avanzar en la reforma estructural del sistema de justicia, orientada a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

Espinoza aseguró que ya se realizaron varias reuniones con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), incluyendo encuentros con el exministro José Arista. Si bien no hubo un rechazo oficial al pedido, tampoco se emitió una respuesta formal, pese a que la solicitud cuenta con sustento técnico.

Durante la sesión, Espinoza también pidió un respaldo presupuestal sostenido a los integrantes de la Comisión Especial encargada de evaluar la reforma integral del sistema de administración de justicia.

La falta de una respuesta concreta por parte del Ejecutivo y el MEF ha dejado en suspenso la asignación de fondos solicitados por el Ministerio Público. Mientras tanto, la continuidad de sus funciones esenciales y el avance de la reforma institucional dependen de la decisión política del Gobierno y del respaldo presupuestal que pueda otorgarse desde el Congreso.