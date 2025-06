César Sandoval, titular del MTC, no se presentará ante el Congreso para responder por el nuevo Jorge Chávez

El inicio de operaciones del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez ha generado más de una incomodidad y duras críticas hacia ciertas autoridades. Uno de ellos fue el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, quien fue citado por la Comisión del sector del Congreso de la República para responder sobre todas estas deficiencias.

La visita del titular del MTC al Legislativo estaba programada para la tarde de este lunes 9 de junio. Sin embargo, este encuentro no se dará ya que el integrante del gabinete decidió viajar a Madre de Dios para ser parte de una ceremonia a la que había sido invitado con anticipación.

En este evento realizado en la selva peruana, también estuvo presente el presidente del Pleno, Eduardo Salhuana. Ahí, César Sandoval justificó su ausencia en la Comisión de Transportes dejando en claro que ya tenía todo pactado para decir presente en esta ciudad al lado de mandamás de la Mesa Directiva del hemiciclo.

"He debido estar dando cuenta en la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Respetuoso del primer poder del Estado, la Constitución y las leyes, debería estar allá, pero esta invitación me llegó antes de que me invite el Parlamento para hablar sobre el aeropuerto Jorge Chávez", inició.