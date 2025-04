Kenji Fujimori se quiebra tras 'contactar' a Alberto Fujimori y recibe mensaje desde el más allá: "Perdón"

08/04/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En una nueva edición de su podcast, Kenji Fujimori recibió la visita del famoso médium Frank Mendizábal. Mientras entablaban su entrevista, el espiritista le aseguró que su padre, Alberto Fujimori, se encontraba presente, y que incluso tenía mensajes para él. De inmediato, el excongresista no evitó emocionarse, al punto de derramar algunas lágrimas.

Kenji 'contactó' a Alberto Fujimori a través de médium

Durante la emisión de 'Tampoco, tampodcast', el menor de los Fujimori Higuchi fue sorprendido por el médium, quien le confirmó haber sentido la presencia del expresidente desde que llegó a su set. Desconcertado, Kenji escuchó cómo Mendizábal le revelaba detalles impactantes del espectro que percibía, así como los mensajes que el exmandatario le enviaba desde el más allá.

"Tu papá está hace rato acá. Ahora, lo que me parece raro es que no lo veo mayor, lo veo con una chompa roja y por lo menos debe tener 60 años. Me dice que te agradece por no haberlo dejado solo, te dice gracias por abrazarme", manifestó el espiritista.

En aquel momento, el hermano de Keiko Fujimori indicó que la última vez que estuvo junto a su padre le dio un fuerte abrazo, al punto de sentir su último latido antes de fallecer. Tras este comentario, Mendizábal le indicó que Alberto estaba agradecido con él, y que le pedía no asumir el liderazgo de su familia. Además, el médium reveló que Fujimori le había pedido perdón, debido a que no realizaron más actividades como padre e hijo.

"Tu papá me dice que no te preocupes, que no tienes nada que perdonarle. 'Perdóname tú, por no haber aprovechado los momentos que tuvimos juntos'", expresó Frank, revelándole que uno de los deseos de Fujimori es que Kenji cumpla su promesa de viajar al interior del país.

Kenji publicó tierna foto junto a su fallecido padre

A pocos días de haber fallecido su padre, Kenji compartió una fotografía inédita junto a Alberto Fujimori. En la imagen, ambos se ven sonrientes, mientras que el excongresista sostiene a su progenitor de la cintura. La fotografía pudo ser tomada hace muchos años, en alguno de los tantos viajes que realizaron juntos.

"Cuando un hijo pierde a su padre en este mundo, significa que ahora cuenta con un ángel protector que siempre lo cuidará. Es imposible no estar triste por tu ausencia. Tus recuerdos siempre me harán sonreír... como me aguantabas todas pa!", escribió en su descripción.

Cuando un hijo pierde a su padre en este mundo, significa que ahora cuenta con un ángel protector que siempre lo cuidará. Es imposible no estar triste por tu ausencia. Tus recuerdos siempre me harán sonreír... como me aguantabas todas pa! #enelnombredelpadre #tequieropa pic.twitter.com/EWCxvFe8bL — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) September 15, 2024

La muerte de Alberto Fujimori significó un golpe tremendo para Kenji, su hijo menor. Varios meses después desde aquel acontecimiento, el excongresista contactó a su padre a través de un médium, quien le reveló un sentido mensaje del expresidente.