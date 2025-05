Martín Vizcarra insiste en que no cometió un delito al vacunarse en secreto: "Es una falta moral, ética"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, reconoció que fue un error vacunarse en secreto durante la época de la pandemia por el coronavirus, pero insiste en defenderse con que dicho procedimiento irregular no constituye un delito.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', el exmandatario inhabilitado por 10 años para el ejercicio de la función pública debido al escándalo conocido como 'Vacunagate' manifestó que el "experimento" con las vacunas era privado y por lo tanto no habría hecho uso de un bien público.

"No es delito, no es infracción, no es [...] se comenzó la investigación diciendo que yo había hecho uso de un bien público, pero el experimento este es privado", expresó.