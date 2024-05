Mateo Castañeda en libertad tras revocarse detención preliminar: "No tengo ni siquiera una papeleta de tránsito"

Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte, recuperó su libertad tras revocarse este viernes la detención preliminar en su contra, al igual que los demás investigados por 'Los Waykis en la Sombra'. A raíz de ello, se pronunció recordando que "no tiene ningún antecedente, ni siquiera una papeleta de tránsito".

En su salida de la Prefectura de Lima, Castañeda Segovia indicó que la medida preliminar -impuesta contra él y otros- "no era necesaria"; puesto que habrían tenido una "conducta procesal y profesional respecto al ordenamiento jurídico".

"No era necesario detenernos sobre todo porque nosotros siempre hemos observado una conducta procesal, profesional y personal respecto al ordenamiento jurídico. Nosotros no tenemos ningún tipo de antecedente, no tengo ni siquiera una papeleta de tránsito", declaró luego de su descarcelamiento.