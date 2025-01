Ministra de la Mujer sobre prohibición de minifaldas en el Congreso: "Se piensa que la mujeres somos las que provocamos"

En el marco de las recientes medidas adoptadas por el Congreso de la República, como la prohibición del ingreso de mujeres con minifaldas, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, expresó su rechazo, calificando esta decisión como una vulneración al derecho de las mujeres a vestir libremente.

La ministra enfatizó que el vestuario no debe ser un motivo de juicio ni justificación para la violencia. Hernández también aprovechó para reafirmar el compromiso del Gobierno en combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, asegurando que no se tolerarán abusos dentro de los servicios públicos.

"Nosotros hemos pedido que se reflexione sobre esta medida porque no sabemos cuál es el objetivo parece que se piensa que la mujeres somos las que provocamos los hechos de violencia y eso no es así, tanto como hombres y mujeres somos libres del atuendo que sea pertinente para ir a una oficina y una minifalda no es la diferencia", explicó Ángela.