Ministro del Ambiente defiende a Dina Boluarte: Firma del Tratado de Alta Mar no afecta la soberanía

En entrevista exclusiva con Exitosa, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, defendió a Dina Boluarte luego de que la presidenta de la República firmó el Tratado de Alta Mar durante su visita a Francia.

En el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa Hablemos Claro, el titular del Ministerio del Ambiente (Minam) aseguró que la jefa de Estado peruana no ha suscrito nada que afecte la soberanía de nuestro territorio. En esa línea, aclaró que el Tratado de Altamar y la Convención del Mar son "dos cosas distintas".

"No estamos firmando nada que afecte a la soberanía del Perú. He escuchado muchas declaraciones que confunden con la Convención del Mar y ahí está el problema, cuando se confunden con la Convención del Mar", afirmó.

Durante la conversación con nuestro medio, el integrante del Gabinete Ministerial liderado por Eduardo Arana señaló que existe una gran confusión respecto al acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina Más Allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés).

Según recalcó, el territorio peruano no se encuentra en riesgo y señaló que durante muchos años las autoridades del Gobierno se han mostrado comprometidas con la biodiversidad marina, por lo cual se han suscrito acuerdos en favor de ello.

"El Tratado de Alta Mar no tiene nada que ver con la soberanía. Se sigue confundiendo. Aquí no hay nada que se haya afectado la soberanía porque, además, es la biodiversidad marina y el Perú está comprometido, no con este Gobierno, muchos gobiernos han firmado convenios para que el Perú tenga 30X30, 30% de territorio bajo protección al 2030. Estamos yendo en esa lógica", indicó.