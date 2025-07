José Jerí: Presidente del Congreso niega nueva denuncia en su contra y asegura intereses políticos

27/07/2025 / Exitosa Noticias / Política

El nuevo presidente del Congreso para el periodo 2025-2026, José Jerí, integrante de la bancada Somos Perú, rechazó categóricamente las denuncias en su contra, y aseguró tener los medios necesarios para desestimar las acusaciones.

Niega señalamientos

Como se recuerda, momentos previos a la elección de la nueva Mesa Directiva del Parlamento, la empresaria Blanca Ríos indicó que Jerí habría hecho cobros irregulares mientras era el titular de la Comisión de Presupuesto.

Es por ello que el máximo representante del Legislativo negó contundentemente que lo mencionado sea verdad y cuestionó que el recurso haya sido emitido un día antes de llevarse a cabo las votaciones.

"Me llama poderosamente la atención que esto ocurra justo en un proceso electoral", mencionó el integrante de Somos Perú, añadiendo que no tiene ningún tipo de vínculo con la denunciante.

#EnVivo



José Jerí, presidente del Congreso: Tengo la conciencia plenamente tranquila, tengo los elementos suficientes, producto del avance de la investigación, que me dejan sumamente tranquilo



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/BWtL0rgP29 — Canal N (@canalN_) July 26, 2025

José Jerí se siente seguro

Durante su conversación con la prensa, Jerí aseguró sentirse tranquilo, ya que cuenta con las pruebas suficientes para desestimar las acusaciones en su contra. Del mismo modo, reafirmó su total colaboración con las autoridades para someterse a las investigaciones que sean necesarias.

"Tengo la conciencia plenamente tranquila", sostuvo

Bajo ese contexto, el presidente del Congreso subrayó que Ríos debió presentar una querella formal si es que en verdad buscaba justicia, no solo pronunciarse por un programa de televisión. Con ello, no dudó en entrever que se trataría de un intento por sabotear su imagen ante su elección como titular del Legislativo, señalando que "en política no hay casualidades".

En ese sentido, recordó que este señalamiento esta basado en hechos que habrían ocurrido hace dos años, lo que lo lleva a pensar que es objeto de una campaña mediática en su contra, para evitar su llegada al puesto que actualmente ejerce.

Compromiso de reformar el Congreso

En otro momento de la entrevista, Jerí señaló que en su gestión se analizará profundamente nuevas reformas para las conductas y prácticas al interior del Parlamento, con lo que aseguró estar buscando recobrar la confianza y buena reputación para su persona y para el Congreso en general.

Asimismo, se comprometió a tener una mirada vigilante y enfática hacia el Ejecutivo, enfatizando que hará que ministros y funcionarios acudan físicamente a rendir cuentas de sus administraciones ante las comisiones correspondiente. Del mismo modo, dijo que no permitirá ningún tipo de falta de respeto al fuero parlamentario.

"El Congreso debe funcionar y ser útil para la población'', finalizó.

De este modo, el nuevo presidente del Congreso, José Jerí, negó haber realizado cobros irregulares durante su titularidad en la Comisión de Presupuesto. Asimismo, reafirmó que participará de las investigaciones para esclarecer los hechos.