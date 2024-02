Ministro de Economía asegura que no habló con Edmer Trujillo sobre su nombramiento: "No lo veo hace años"

El ministro de Economía, José Arista, negó haber conversado con Edmer Trujillo sobre su nombramiento en el MEF y aseguró que no lo ha visto desde hace muchos años.

En conferencia de prensa, el ministro de Economía indicó que la última ocasión que conversó presencialmente con Trujillo Mori fue en un viaje que hizo a Puno, al Lago Titicaca, cuando era jefe del gabinete del ministro Tuesta, durante el gobierno de Martín Vizcarra.

"La última vez que yo vi a Edmer Trujillo fue en un viaje que hizo el expresidente Vizcarra a Puno. Yo era jefe de Gabinete del ministro Tuesta. Esa fue la última vez. Desde ahí no he vuelto a tener un diálogo ni por chat, WhatsApp o telefónico de ningún sentido. Todo lo que él dice no se de donde lo ha sacado. Yo nunca he comentado que el premier me ha llamado porque en verdad nunca me ha llamado", declaró.