'Los intocables de la Corrupción': Martín Vizcarra pide a la Fiscalía levantar el secreto de sus comunicaciones

El abogado del expresidente de la República, Martín Vizcarra, solicitó a la Fiscalía de la Nación, realizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones, en el marco de las investigaciones en su contra por el caso 'Los intocables de la Corrupción'.

Mediante la documentación a la que pudo tener acceso Exitosa, el requerimiento de Vizcarra se remite hacia la Coordinación del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

De tal modo, se conoció que el exmandatario también autorizó ejecutar el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, en el marco del inicio de diligencias preliminares por el caso 'Los intocables de la Corrupción'.

Cabe mencionar que, esta autorización la brinda Vizcarra con la finalidad de ayudar con el esclarecimiento de los hechos y demostrar que está dispuesto a colaborar con la investigación donde se le acusa de la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad colusión agravada y otros.

Además, en la documentación, el exjefe de Estado señala que con el objetivo de "desvanecer cualquier indicio de peligro de fuga", informa que no cuenta con pasaporte diplomático ni biométrico, ya que los entregó ante la Fiscalía.

"Informo que no cuento con pasaporte diplomático ni biométrico, pues han sido entregados ante las autoridades del Ministerio Público", agregó.

Como se recuerda, en entrevista exclusiva a Exitosa, el expresidente Martín Vizcarra señaló que tiene muchos enemigos que quieren sacarlo de la "contienda política", ello tras el inicio de diligencias preliminares en su contra por el caso 'Los Intocables de la Corrupción'.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exmandatario deslizó que lo dispuesto por el Ministerio Público (MP) responde al enfrentamiento que tuvo con los grupos económicos y el Congreso durante su gestión presidencial. Según indicó, los mencionados desean eliminar toda posibilidad de que vuelva al poder.

"Esta es una burda maniobra para sacarme de la contienda política. He pisado callos, combatido la corrupción, enfrentado a grupos de poder económico y cerrado el Congreso, lo que me ha generado enemigos políticos. Ellos quisieran desaparecerme, pero aquí el único que me puede desaparecer es el pueblo", declaró a nuestro medio.