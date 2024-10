Ministro de Trabajo critica paro nacional durante APEC: "Las paralizaciones generan menos empleo y más pobreza"

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, criticó las movilizaciones anunciadas durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024 y aseguró que las paralizaciones "generan menos empleo y más pobreza".

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) pidió a los peruanos que reflexionen y no acaten el paro nacional anunciado para el 13, 14 y 15 de noviembre, debido a que esto afectará a la producción nacional.

Asimismo, Daniel Maurate reiteró su pedido a la ciudadanía para evitar las movilizaciones durante APEC y resolver sus demandas a través del diálogo.

"Es importante que todos los peruanos seamos conscientes de que tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo si queremos generar en nuestro país más empleo y si queremos disminuir la pobreza y la pobreza extrema. En consecuencia, la invocación que yo hago, a través de los medios de comunicación, a los peruanos es que nos pongamos de acuerdo, que podamos dialogar, pero no parar la producción", agregó.

En entrevista con Exitosa, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, sostuvo que los transportistas no se oponen al desarrollo de la cumbre APEC, sino que insisten en la derogación de "leyes pro-crímenes".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el representante gremial expresó su rechazo a las declaraciones de Dina Boluarte y señaló que la anunciada marcha permitiría mostrar "la verdad".

"Rechazamos rotundamente las expresiones de la señora Dina Boluarte porque nosotros no estamos en contra del APEC. Nosotros vamos a salir a marchar para decir la verdad: nos está matando este Congreso criminal que ha sacado leyes pro crímenes (...) No puede hablar de que estamos en contra de la economía, somos empresarios, no podemos estar en contra", declaró para nuestro medio.