Víctor Zanabria justifica ausencia de GPS en vehículos presidenciales: "Habría riesgo de atentados"

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, indicó que, si se brindan la ubicación en tiempo real de los vehículos presidenciales, existiría un alto riesgo de atentados contra la presidenta de la República, Dina Boluarte.

En declaraciones a la prensa, el jefe de la PNP reiteró que la prioridad es la seguridad de la jefa de Estado y no "el interés colectivo de las actividades".

"Una escolta de seguridad de un alto dignatario, el gran riesgo que tiene es su ubicación porque si se sabe donde está el vehículo, existe un riesgo de que lo ataquen. No es porque sea la presidenta u otra autoridad (...) Lo que se prioriza es la seguridad del primer mandatario, no el interés colectivo de las actividades. No podemos dar la ubicación en tiempo real porque habría riesgo de atentados o factores de riesgo", declaró.