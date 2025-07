Ministro de Transportes señala que el alcalde de Lima está politizando el Tren Lima-Chosica

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, acusó al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de politizar el proyecto del Tren Lima-Chosica y de interferir en los procedimientos técnicos necesarios para su desarrollo.

En declaraciones a la prensa, Sandoval expresó su preocupación por el uso electoral del tema y pidió priorizar el enfoque técnico, recordó que el procedimiento técnico requiere etapas como la evaluación de operatividad, reuniones con técnicos y validación normativa

Ante el escenario de tensión, el titular del MTC propuso realizar una reunión técnica inmediata el martes próximo con todas las partes involucradas en el desarrollo del tren. Según Sandoval, las decisiones deben tomarse en base a criterios técnicos y no políticos. Criticó que se hayan traído trenes sin haber resuelto previamente la infraestructura necesaria para operarlos.

La congresista Norma Yarrow se sumó al enfrentamiento con un fuerte pronunciamiento en redes sociales. Criticó al ministro por lo que consideró una actitud "obstaculizadora" hacia la ejecución del tren. Además, Yarrow reprochó el uso de redes sociales por parte del ministro.

"Señor ministro, lo escucho lloriquear porque, según usted, el alcalde lo ha ofendido. No, señor. El alcalde está haciendo gestión", manifestó. También acusó a Sandoval de evitar reuniones y no apoyar iniciativas municipales, ya deje de tuitear, eso no ayuda. Acá hay una bancada que sí va a fiscalizar, porque queremos un transporte digno. "Si no quiere colaborar, renuncie", declaró.