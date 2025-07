Gobierno espera "propuesta oficial" de China y Brasil para evaluar proyecto del Tren Bioceánico

En conferencia de prensa tras los acuerdos tomados por el Consejo de Ministros, el premier Eduardo Arana se refirió al proyecto del Tren Bioceánico, aseguró que aún no descartan el proyecto pero se espera un "propuesta oficial" de parte de China y Brasil para evaluarlo.

"Cuando esta se dé, en su momento la evaluaremos. No descartamos, tampoco la negamos, pero no es el momento, no tenemos una propuesta oficial. Una comunicación que hacen dos países de manera general no significa una propuesta oficial al país", aseguró el primer ministro.