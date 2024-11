"No es metáfora, es realidad": Ollas comunes INDIGNADAS con declaraciones del vocero Fredy Hinojosa

En diálogo con Exitosa, Abilia Ramos, vicepresidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, señaló que la presidenta, Dina Boluarte, y su vocero, Fredy Hinojosa, deben pisar la realidad y no creer que los gastos en comida son metáforas. Ella puntualizó que, lejos de lo que menciona la jefa de Estado, muchas veces no alcanza para la comida y los padres de familia y sus niños no pueden llegar a tener un plato.

En conversación con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la mujer indicó que no se trata de una metáfora y que, efectivamente, no se puede comer con 10 soles. Por tal, invitó a los funcionarios a que se acerquen a las ollas comunes para que puedan verificar la situación de estas y que así puedan corroborar la verdadera situación por la que pasan.

Asimismo, comentó que en muchas ocasiones los padres de familia, quienes tienen que acudir a recibir la alimentación de las ollas comunes, no se alimentan como los nutricionistas recomiendan. Esta situación se agrava cuando se habla de niños menores, que muchas veces no tienen comida y se duerme sin haber recibido su alimentación.

"Señora presidenta no comemos con 10 soles, ven y visita las ollas comunes, pisa la realidad. Señor Fredy, no es una metáfora, tiene que vivir la realidad y la realidad no es una metáfora. La gente no come muchas veces, a veces los padres no comen, los niños se alimentan con lo que hay y a veces duermen así. Si no hubiera una olla cercana, esos niños se irían muchas veces sin comer", explicó.