Dina Boluarte cita a su madre en actividad oficial: "Me decía que no pierda tiempo mirando a los costados"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, habló de su madre durante un discurso para las familias e instituciones beneficiarias de más de 54 mil títulos de propiedad, parte del programa Tierra Prometida, en Palacio de Gobierno. La jefa de Estado señaló le enseñó a trabajar de manera esforzada y que no mira a los costados para no perder el tiempo, puesto a que la meta "está adelante".

A pocos días de decirle al Perú que uno puede comer sopa, segundo y hasta postre con solo 10 soles, la dignataria contó una pequeña anécdota sobre su madre. En su narración, contó como su madre le daba mensajes de aliento, instándola a trabajar con esfuerzo para lograr su cometido.

"Mi madre solía decir, gracias, mamá Ercilia, hijita, la meta está en el norte, al frente tuyo, no está al costado, no está al otro costado. No pierdas el tiempo mirando a los costados. La meta está adelante. Y trabaja y esfuérzate por llegar a tu meta. En el camino vas a encontrar piedras pequeñas hasta rocones, haz el esfuerzo de empujarlas y sigue haciendo camino hasta llegar a tu meta. Y eso es lo que le digo a ustedes, la meta está frente a ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas", contó la jefa de Estado.