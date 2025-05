Padre del congresista Raúl Doroteo lo denuncia por agresión: "Es un maquiavélico"

26/05/2025 / Exitosa Noticias / Política

El padre del congresista Raúl Doroteo Carbajo lo denunció por agresión física. Según relató, el parlamentario de la bancada de Acción Popular lo golpeó, el último 15 de mayo, en el tercer piso del Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde la madre del legislador permanecía internada.

Denuncia contra Raúl Doroteo Carbajo

Don Raúl Doroteo Neyra se comunicó con el programa Cuarto Poder para exponer su situación y comentó que el implicado en el caso 'Los Niños', sin si quiera importarle la presencia de su madre María Melva Carbajo, agredió a su progenitor en el referido nosocomio.

"La agresión ocurrió dentro de un recinto hospitalario, estando su madre ahí tendida, su vida pendiente de un hilo, porque ya tiene su cuarto derrame, uno más es fatal. Está en una fase casi terminal", contó el adulto mayor.

El hombre, de 80 años, precisó que todo el hecho ocurrió cuando su hijo llegó al hospital fuera del horario de visitas, un poco antes de la media noche, y estuvo acompañado por su tía Rossana García Castillo.

"Se presenta el congresista Raúl Felipe Doroteo con la señora Rossana García Castillo a las 11:30 de la noche yo estaba medio dormido y ella se acerca a agarrarle la cara, a despertarla", afirmó.

Según comenta, cuando les pide que se retiren del lugar lo golpean con un maletín: "Yo me despierto, lo veo, me acerco y le digo: '¿Qué hace usted aquí?, retírese'. Se levanta y me agrede. Como estaba el congresista, en lugar de llamarle la atención, él se suma y me da con el maletín".

Tras ello, el padre del legislador de Acción Popular asegura que su hijo le lanzó una cruda advertencia que ningún progenitor quisiera escuchar: "Me la vas a pagar, me dice. Y se retira".

Madre del congresista gravemente enferma

El padre de Raúl Doroteo Carbajo comentó que María Melva Carbajo sufre una enfermedad degenerativa, por lo cual ha perdido la vista y el habla, pero aún puede oír. Por este motivo, se preocupó de que la señora haya escuchado el fuerte problema.

Entre lágrimas, el adulto mayor contó que guardó la compostura pues más le importada que su esposa no se despertara. Sin embargo, cuando se acercó a ella la pudo ver derramar algunas lágrimas.

"Eso no tiene nombre, ella escucha [...] Él sabe que su mamá está en los últimos días de su existencia. A él le vale más su mamá muerta que viva. Por conveniencia, por sus intereses. Esa es la triste realidad. Es un maquiavélico", agregó.

Denuncian al padre del legislador

Sorprendentemente, Don Doroteo Neyra fue objeto de una denuncia policial y ahora afronta una investigación preliminar en la Fiscalía por el presunto delito de agresión y exposición al peligro. El dominical reveló que la denunciante fue la ya mencionada mujer que acompañó al congresista en el incidente con su padre, Rossana García Castillo.

"Curiosamente, él se va a la Comisaría de San Andrés llevando a la señora y me denuncian diciendo que yo la he agredido, que le he sacado cabellos, que le he golpeado el pecho. Utiliza a esta señora, pero él es el autor intelectual", relató el denunciado.

La tía del congresista Raúl Doroteo Carbajo fue consultada por el programa y negó que hayan agredido al padre del legislador: "La agredida he sido yo. Esa denuncia que ha interpuesto contra nosotros es en represalia que yo formulé al instante que fui en visita de mi hermana, que se encuentra delicada de salud, pero su hijo jamás lo ha agredido", agregó la mujer.