Neutro en problemas: Federación Peruana de Boxeo denunciaría a influencer por joven que quedó en UCI

La polémica continúa. El streamer Neutro suma una raya más al tigre. Y es que el presidente de la Federación Peruana de Boxeo, Jorge Ramírez, anunció, en diálogo con Exitosa, que se procederá a la denuncia correspondiente contra el influencer y todos los que sean responsables de la organización del evento, donde un joven terminó en UCI y al borde de la muerte por la falta de protocolos de seguridad.

Se agrava situación de Neutro

Ramírez calificó lo desarrollado por la figura de internet como "evento delincuencial'', criticando la infraestructura donde se realizó la pelea, y señalando que su agrupación demandará al organizador, luego a la persona que dio los permisos para realizar la jornada, es decir al centro comercial de Ate donde se llevó a cabo el certamen de box, y a los entrenadores que tienen un club registrado, ya que ellos tienen conocimiento que está prohibido asistir a este tipo de acontecimientos.

Subrayó que la Federación Peruana de Boxeo está en contra de este tipo de organizaciones, ya que representan un grave peligro hacia los deportistas, como lo que sucedió en esta ocasión, donde uno de los participantes estuvo al borde de la muerte, inconsiente más de 40 minutos y sin asistencia médica inmediata.

Asimismo, Jorge Ramírez señaló que ya conversó con su abogado, y afirmó que Neutro será acusado por el delito de atentar contra la salud y seguridad pública, "Las sanciones tienen que verlo las autoridades correspondientes'', puntualizó.

Streamer rompe su silencio

Ante el escándalo que explotó en redes y medios, Neutro decidió romper su silencio con una transmisión en vivo por la plataforma Kick. Ahí, visiblemente incómodo por las críticas, aseguró que no se está lavando las manos.

"Yo estoy dispuesto a apoyar en lo que esté a mi alcance. Yo podría hacerme el desentendido, pero soy una persona que tiene sentimientos y entiende a la familia", dijo.

El streamer también señaló que no acepta que se le impongan montos o exigencias que, según él, no puede cubrir: "A mí no me pueden condicionar pidiéndome grandes cifras de dinero. Yo no soy millonario, porque si lo fuera no estaría haciendo live".

Neutro también se defendió de lo que calificó como información falsa sobre el estado actual del joven herido: "Están diciendo que la persona sigue en UCI, lo cual es mentira ¡Qué mentira es esa! Esto me perjudica porque me están quitando marcas, me están dañando la reputación a nivel empresarial".

Sin embargo, la familia del afectado exige que Neutro se haga responsable por el daño causado contra uno de los participantes que quedó en UCI, mientras que la Federación Peruana de Boxeo anunció el inicio de una denuncia penal contra el streamer y quienes sean responsables de la organización del evento.