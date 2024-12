Patricia Juárez sobre intervención quirúrgica de Dina Boluarte: "No se da una causal de vacancia"

La primera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez, aseguró que la intervención quirúrgica a la que se sometió la presidenta Dina Boluarte no es causal de vacancia.

En entrevista para Canal N, la parlamentaria de Fuerza Popular cuestionó que el expremier Alberto Otárola no mencionara previamente la cirugía de la mandataria.

"Si esto había ocurrido no sé porque no lo mencionó antes. Yo soy y he sido muy crítica siempre respecto a los actos de gobierno de la señora Boluarte y los problemas que hay en algunos ministerios, creo que en este caso, considerando desde un punto de vista estrictamente constitucional, creo que dentro de lo que constituye el artículo 114 de la Constitución, en realidad no se da una causal (de vacancia)", declaró.

Asimismo, Patricia Juárez indicó que se debe tomar con cautela las declaraciones del expresidente del Consejo de Ministros y apuntó que se debe corroborar lo dicho por Otárola.

"Conozco y he visto a algunas personas que se han hecho esa operación y no las he visto incapacitadas por diez días (...) (¿Usted no cree que todavía no estamos en la verdad de los hechos? No, creo que no porque es solo el dicho de Otárola. No soy defensora de la señora Boluarte, soy muy crítica con el Gobierno, pero soy objetiva por mi formación profesional", agregó.