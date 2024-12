Procedimiento quirúrgico de Boluarte sería causal de vacancia, según Burgos: "Espero que el Congreso no sea cómplice"

Este 3 de diciembre, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, Juan Burgos, mencionó que la intervención quirúrgica a la que se sometió la presidenta de la República, Dina Boluarte, es razón para pedir facultades investigadoras. ¿La razón? El vacío de poder en el Estado dado el descanso posoperatorio.

"Lo que vamos a hacer es pedir una moción de comisión investigadora por 60 días. Espero que realmente el Congreso no sea cómplice otra vez. Si se decide una moción de vacancia, creo que hay todos los instrumentos legales y, sobre todo, la infracción constitucional para que la presidenta Dina Boluarte sea firmada en el caso que investiguemos y veamos si hubo vacío de poder", comentó el parlamentario de Podemos Perú.

Vale precisar que el extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, reconoció que la mandataria se sometió a un "procedimiento quirúrgico" en junio del año 2023; sin embargo, señaló que no se ausentó de sus labores como jefa de Estado.

El legislador hizo énfasis en que la presidenta no puede someterse a una intervención estética sin los procesos de comunicación y permiso correspondientes. Entendiendo que dicha operación requiere de descansos preoperatorios y posoperatorio, Boluarte debió solicitar la autorización del Congreso, "así como ella hace con el permiso al Congreso para viajar a la China o a los Estados Unidos", indicó Burgos.

"Dentro de los actos preoperatorio y posoperatorio, no tuvimos presidenta de la República", criticó el presidente de la mesa de trabajo.

Como mencionado, el expremier se pronunció respecto al tema, señalando que la presidenta Boluarte no faltó a sus responsabilidades como mandataria.

"No tenemos vicepresidentes. Tenemos un vacío legal; puede ser una buena razón para que se comience a legislar sobre este tema. Las decisiones que se tomaron en su momento correspondieron a cada ministro. Entiendo yo que no hubo ninguna ausencia de poder en ese momento, ya que el procedimiento quirúrgico no tuvo mayores complicaciones", refirió Otárola.