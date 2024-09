Petroperú: Gobierno de Dina Boluarte descarta privatización de empresa petrolera

04/09/2024 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que el gobierno de Dina Boluarte no privatizará a Petroperú, ello en el marco de la crisis financiera que atraviesa la empresa petrolera.

Postura del Gobierno sobre la crisis de Petroperú

En conferencia de prensa, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) indicó que la mandataria considera que el rol de la compañía estatal es importante en las zonas alejadas del país.

"La señora presidenta Dina Boluarte ha descartado de manera categórica que Petroperú vaya a ser privatizada. Considera que el rol que Petroperú está brindando en estas poblaciones alejadas debe seguir y garantizarse, pero no de cualquier manera", aseveró.

Asimismo, premier explicó que Petroperú tiene un problema de gobernanza e institucionalidad, debido a los constantes cambios de gerentes generales, miembros del directorio y presidentes. También, apuntó que la empresa necesita que se le dote de una línea de crédito que le permita reiniciar el sistema de compra de combustible.

"Petroperú tiene un problema de gobernanza, la institucionalidad en Petroperú se encuentra atravesando una situación sumamente frágil. La sucesión constante de gerentes generales, miembros del directorio y presidentes no hacen más que reflejar con absoluta claridad este problema. Al problema de gobernanza se agrega el problema de financiamiento. Petroperú necesita con urgencia que se le dote de una línea de crédito que le permite reiniciar o mantener el sistema de compra de combustible", agregó.

¿Habrán cambios en el directorio de Petroperú?

En esa misma línea, Gustavo Adrianzén no descartó posibles cambios en el directorio de Petroperú, no obstante, precisó que esto aún no está definido. Además, reiteró la preocupación del Ejecutivo sobre la situación de Petroperú.

"Lo que de momento estamos en condiciones de informar es que probablemente tengamos algunos ajustes en el directorio de Petroperú, eso no está definido aún, pero quizá tengamos que recurrir a ello como una fórmula. Quiero dejar sentado aquí que la preocupación de todos es compartida", sostuvo.

Ministro de Economía descarta ayuda económica a Petroperú

El ministro de Economía, José Arista, descartó que en el presupuesto que se solicite ante el Congreso para el periodo 2025 exista un fondo para la compañía.

"Me sentiría sumamente incómodo, y el premier y todos los ministros lo harían igual y serían los primeros en comentármelo, si es que se utilizaría algún recurso de la tributación, de los impuestos que pagamos todos nosotros para financiar, solventar o para darle liquidez a esta empresa, eso no pasa por ahí", dijo.

De esta manera, el premier Gustavo Adrianzén rechazó que el gobierno de Dina Boluarte privatizará a Petroperú y señaló que la empresa necesita que se le dote de una línea de crédito.