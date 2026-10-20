¿Quién reemplazaría a Kim Jong-un si falleciera?: su hija, su hermana y el posible heredero oculto de Corea del Norte

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La sucesión de Kim Jong-un es uno de los principales interrogantes políticos de Corea del Norte, un país gobernado por la misma dinastía desde su fundación.

Una eventual muerte o incapacidad del líder supremo podría desencadenar una disputa por el poder y generar incertidumbre internacional, especialmente por el control de su programa nuclear.

El debate volvió a cobrar relevancia ante la circulación de rumores sobre la salud del mandatario. Sin embargo, estos no deben confundirse con información confirmada: reportes publicados el 20 de octubre señalaron que Kim Jong-un reapareció en público, mientras que las especulaciones sobre su fallecimiento carecían de sustento verificable.

Existen tres posibles figuras alrededor de las cuales podría organizarse una eventual sucesión: su hija Kim Ju-ae, su hermana Kim Yo-jong y un supuesto hijo varón cuya existencia no ha sido confirmada oficialmente.

Kim Ju-ae y Kim Yo-jong: las figuras clave de la sucesión

Kim Ju-ae, hija del líder norcoreano, ha ganado visibilidad al acompañar a su padre en actividades oficiales, inspecciones militares y eventos vinculados con el desarrollo armamentístico del país. Su creciente presencia alimenta las especulaciones sobre la posibilidad de que sea preparada para convertirse en la próxima dirigente.

Según evaluaciones atribuidas al Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, la joven se perfila como posible sucesora. No obstante, su edad plantea interrogantes sobre cómo podría ejercer el poder si la transición ocurriera de manera repentina. En ese escenario, podría requerirse una figura adulta que garantice la continuidad del régimen.

Una de las principales candidatas para asumir ese papel sería Kim Yo-jong, hermana del mandatario y dirigente con influencia dentro del Partido del Trabajo de Corea. Su trayectoria política y su participación en la comunicación oficial del régimen la convierten en una figura relevante ante una eventual crisis de liderazgo.

El supuesto heredero varón y la incertidumbre política

El tercer escenario gira en torno a la posible existencia de un hijo varón mayor de Kim Jong-un. Informes de inteligencia surcoreanos han planteado esa hipótesis, pero las autoridades norcoreanas no han divulgado públicamente información que permita confirmar su identidad o su posición dentro de la familia gobernante.

Si existiera y fuera considerado sucesor, su eventual papel dependería de decisiones políticas internas y de la estructura de poder del régimen. La tradición dinástica podría influir en esa elección, aunque no permite asegurar que un heredero varón desplazaría automáticamente a Kim Ju-ae.

El futuro de Corea del Norte dependerá de cómo se gestione una eventual transición y de las decisiones de sus principales dirigentes. Por ahora, Kim Ju-ae y Kim Yo-jong concentran buena parte de las especulaciones, mientras que la hipótesis de un hijo varón permanece sin confirmar. Ninguno de estos escenarios constituye una sucesión oficial anunciada por el régimen.